الجمهور عن صور هالة صدقي: "احلوت بعد الطلاق" والأخير ترد: "ياريت بس لسة متمسك شكله بيفهم"

القاهرة - محمد ابراهيم - سادت ردود أفعال واسعة حول صور الفنانة هالة صدقي، الأخيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت بنيو لوك جديد في الميك اب والشعر.

وبعدما نشرت هالة، الصورة علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" علق البعض أنها احلوت بعد الطلاق لترد بممازحة: " للاسف لسه متمسك ومش عايز يطلق ، والله بيفهم".

وكانت محكمة الأسرة قضت بحبس سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، شهرا لامتناعه عن دفع متجمد مبلغ النفقة المحكوم لها وأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه، وقدم الزوج إشكالا في تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وقال في الإشكال إنه سدد متجمد النفقة ومعه مخالصة موقّعة منها سوف يقدّمها إلى المحكمة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.