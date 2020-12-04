قالوا لـ كاميرا دوت الخليج.. ريا أبا راشد: حسن الرداد جاب لي فستاني من بيروت.. ومنتج فيلم غزة مونامور: أشارك في مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة.. فيديو

التقت كاميرا "دوت الخليج"، مجموعة من الفنانين الحاضرين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تتواصل فعالياته حاليا. ومن أبرز هؤلاء:



ريا أبي راشد

حرصت الإعلامية ريا ابي راشد على حضور العرض الخاص لفيلم "غزة مونامور" الذي عرض اليوم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

واستعرضت ريا ابي راشد جمالها ورشاقتها برقصة بسيطة على السجادة الحمراء قبل ان تدلي بتصريحات صحفية لعدد من الكاميرات.

تحدثت ريا ابي راشد عن فستانها والاستايلست الخاص بها واكدت ان هذا الفستان احضره لها الفنان حسن الرداد من بيروت.

كما كشفت كواليس مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي، واوجه التشابه مع الجونة السينمائي، ورد فعلها بعد تكريم وحيد حامد والنجمة منى زكي.

كما تطرقت للحديث عن فيلم غزة مونامور مؤكدة انه فيلم رائع، كما تحدثت عن احلامها وطموحاتها في عالم التقديم، مؤكدة انها لا تمثل لانها غير موهوبة في التمثيل.

وفي ختام اللقاء تحدثت عن افضل و اسوأ ما حصل معها في عام ٢٠٢٠.

أحمد طلعت:كشف الفنان أحمد طلعت لكاميرا دوت الخليج كواليس مسلسل حكايات بنات الذي حقق نجاحا كبيرا.

وقال إنها تجربة رائعة بدأت من الجزء الرابع، واكتملت في الجزء الخامس، وقد استمتعت بالتجربة جدا، وفوجئت بحب الناس الشديد للأجزاء الأولى من العمل.



وتحدث أحمد طلعت أيضا عن فيلم "غزة مونامور" الذي عرض اليوم في مهرجان القاهرة السينمائي مؤكدا أنه يشجع أبطاله ويساند القضية الفلسطينية.

وأكد أحمد طلعت، أنه من عشاق تمثيل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، مضيفا أنه يحضر لمسلسل رمضاني جديد، دون الإفصاح عن التفاصيل.

وشهد عرض فيلم غزة مونامور المشارك ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي حضور كل من المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، حضر كل من المنتج محمد العدل، والفنانة فاطمة ناصر، والفنانة تارا عماد، والفنانة سلوى محمد على وعدد كبير من الصحفيين، وصناع الأفلام العرب.