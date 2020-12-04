قالوا لـ كاميرا دوت الخليج.. ريا أبا راشد: حسن الرداد جاب لي فستاني من بيروت.. ومنتج فيلم غزة مونامور: أشارك في مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة.. فيديو

ومن أبرز هؤلاء:
ريا أبي راشد
حرصت الإعلامية ريا ابي راشد على حضور العرض الخاص لفيلم "غزة مونامور" الذي عرض اليوم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
واستعرضت ريا ابي راشد جمالها ورشاقتها برقصة بسيطة على السجادة الحمراء قبل ان تدلي بتصريحات صحفية لعدد من الكاميرات.
تحدثت ريا ابي راشد عن فستانها والاستايلست الخاص بها واكدت ان هذا الفستان احضره لها الفنان حسن الرداد من بيروت.
كما كشفت كواليس مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي، واوجه التشابه مع الجونة السينمائي، ورد فعلها بعد تكريم وحيد حامد والنجمة منى زكي.
كما تطرقت للحديث عن فيلم غزة مونامور مؤكدة انه فيلم رائع، كما تحدثت عن احلامها وطموحاتها في عالم التقديم، مؤكدة انها لا تمثل لانها غير موهوبة في التمثيل.
وفي ختام اللقاء تحدثت عن افضل و اسوأ ما حصل معها في عام ٢٠٢٠.
أحمد طلعت:
كشف الفنان أحمد طلعت لكاميرا دوت الخليج كواليس مسلسل حكايات بنات الذي حقق نجاحا كبيرا.
وقال إنها تجربة رائعة بدأت من الجزء الرابع، واكتملت في الجزء الخامس، وقد استمتعت بالتجربة جدا، وفوجئت بحب الناس الشديد للأجزاء الأولى من العمل.
وتحدث أحمد طلعت أيضا عن فيلم "غزة مونامور" الذي عرض اليوم في مهرجان القاهرة السينمائي مؤكدا أنه يشجع أبطاله ويساند القضية الفلسطينية.
وأكد أحمد طلعت، أنه من عشاق تمثيل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، مضيفا أنه يحضر لمسلسل رمضاني جديد، دون الإفصاح عن التفاصيل.
وشهد عرض فيلم غزة مونامور المشارك ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي حضور كل من المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، حضر كل من المنتج محمد العدل، والفنانة فاطمة ناصر، والفنانة تارا عماد، والفنانة سلوى محمد على وعدد كبير من الصحفيين، وصناع الأفلام العرب.
علي عرفة:
كشف الفنان علي عرفة كواليس جديدة عن مسلسل الاختيار الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.
وتحدث علي عرفة عن فيلم "غزة مونامور" على هامش حضوره العرض الخاص للفيلم الذي أقيم اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
كما كشف علي عرفة كواليس مشاركته في مسلسل "جمال حريم" إخراج منال الصيفي، حيث يلعب دور شاب يهوى المزيكا.
وتحدث عن تأثير أزمة كورونا عليه مؤكدا أن مشكلته الأساسية كانت التمرين مع إغلاق الجيم، فاضطر لشراء أجهزة ومعدات لتدريب نفسه بنفسه.
ياسمين كساب:
تحدثت الفنانة ياسمين كساب لكاميرا "دوت الخليج" عن كيفية تعايشها مع أزمة كورونا، وذلك على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "غزة مونامور" الذي أقيم اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
ووجهت ياسمين كساب تحية لأبطال الفيلم وأهالي فلسطين، كما تحدثت عن الإجراءات الاحترازية المتبعة في المهرجان، وتطرقت كذلك للحديث عن مسلسل جديد لها يعرض في رمضان المقبل.
المنتج راني مصالحة:
كشف المنتج فلسطيني الأصل راني مصالحة عن كواليس وأسرار فيلم "غزة مونامور" الذي عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وأكد منتج فيلم "غزة مونامور" أن الفيلم قائم على الحب والرومانسية من خلال قصة فلسطينية، وأن كل مشاهد الفيلم كانت صعبة، فضلا عن الإخراج والتصوير، ولكن النتيجة كانت جيدة.
وقال المنتج راني مصالحة أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مصر، ويشارك في مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أشاد بكواليسه وفعالياته، وكذلك بحرصه على الإجراءات الاحترازية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قالوا لـ كاميرا دوت الخليج.. ريا أبا راشد: حسن الرداد جاب لي فستاني من بيروت.. ومنتج فيلم غزة مونامور: أشارك في مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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