كندة علوس تروج لـ حلقتها في برنامج "لايف من الدوبلكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة كندة علوش، ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

حيث يبث اللقاء مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON، حيث تتحدث كندة عن أبرز المواقف في حياتها، وكذلك علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف وابنتهما "حياة"، فضلا عن تجربة عدد من الألعاب الطريفة، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.

وقامت "علوش " بنشر صورة لها من كواليس البرنامج، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:" انتظروني اليوم الساعة ١١ مساءً بتوقيت القاهرة على قناة @ontv مع حبيبتي #ابلة_فاهيتا من الدوبلكس.. يارب الحلقة تعجبكم.

وعادت "أبلة فاهيتا"، لتقديم موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، واستضافت منذ عودتها عدد من النجوم بينهم: أحمد فهمي، محمد شرنوبي، ليلى علوي، عمر كمال، وغيرهم.