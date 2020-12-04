مظهر شاهين يشيد بـ"الوصية" ويؤكد على دور الفن فى ترسيخ المفاهيم الدينية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان يوسف اسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح، والصحفية نورا أنور عضو مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، ولفيف من رجال القوات المسلحة، العرض المسرحي "الوصية" أمس الخميس، على المسرح القومي بالعتبة.

وأكد الدكتور مظهر شاهين خلال كلمة ألقاها في ختام العرض، على أهمية الفن ودوره الكبير في ترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة، لدى أفراد المجتمع خاصة شريحة الشباب من أبنائنا بناة المستقبل، وأن ذلك لا يتأتى بتجديد الخطاب الديني فقط، بل يجب أن تتكاتف كل الجهات والمؤسسات في تصحيح المفاهيم الخاطئة كل وفقا لدوره ومجاله.

ووجه شاهين الشكر والتقدير للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لدعمها ومساندتها لمبادرة "اعرف جيشك" التي تتبنى تعريف شبابنا بدور وتضحيات رجال الجيش والشرطة فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، من خلال الندوات والعروض المسرحية، كما وجه الشكر لمخرج العرض الفنان خالد جلال، وللفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي.

وتعرض مسرحية "الوصية" في الثامنة من مساء أيام "الخميس والجمعة والسبت" من كل أسبوع، ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ويقدمها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وإنتاج المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وهو يتناول قصة حياة الشهيد محمد المعتز رشاد، أحد شهداء قواتنا المسلحة بمعركة الإرهاب في سيناء، تأليف أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال.

البطولة للفنانين "أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام"، بطولة غنائية للفنانة مي فاروق، أشعار محمد بهجت، ألحان أحمد كيكار، ديكور محمد الغرباوي، أزياء هالة الزهري، إضاءة أبوبكر الشريف، استعراضات للدكتور مجدي صابر، مدرب الاستعراضات فاروق الشريف، مساعدو الإخراج: معتز مغاورى - أسماء غازي - هيثم حسام، مخرج منفذ علا فهمي.