نجوم في مرمى شائعات الطلاق.. عمرو دياب وتيم حسن الأبرز

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة، بعد انتشار العديد من شائعات الطلاق التي نالت من الحياة الخاصة للنجوم، ما أزعج البعض منهم فحرص عدد على نفيها، في الوقت الذي فضل فيه آخرون الصمت عن التصريح بأي شئ، وفيما يلي نرصد أبرز شائعات الطلاق التي نالت من حياة نجوم الفن:

عمرو دياب ودينا الشربيني

قبل عدة أيام، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صلح تم بين النجم عمرو دياب ودينا الشربيني بعد خلاف قصير بينهما اختلف على أسبابه.

وعلم "دوت الخليج" من مصدر مقرب من "الهضبة" أنه لا صحة لصلح دينا الشربيني وعمرو دياب، أو عودتهما لممارسة حياتهما الزوجية بشكل طبيعي.

وأكد المصدر أن الخلاف بين دينا الشربيني وعمرو دياب مازال قائما، دون توضيح للسبب الحقيقي الذي أدى للخلاف، والذي تردد أنه بسبب رغبتها في إعلان الزواج رسميا وإقامة حفل زفاف، واستمرار حياتهما الزوجية بشكل طبيعي من إشهار وإنجاب وهكذا.

وترددت خلال الساعات الماضية شائعة ارتباط الهضبة عمرو دياب بالفنانة ايمى سالم بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددا من الصور التى تجمعهما، ونرصد لكم فى التقرير التالى 3 شائعات ارتباط طاردت الهضبة.

تيم حسن ووفاء الكيلاني

في أول ديسمبر الجاري، ترددت مؤخرا بعض الشائعات التي تتحدث عن طلاق الإعلامية وفاء الكيلاني من النجم السوري تيم حسن بعد زواج دام 3 سنوات.

وزادت الشائعات بعد تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يؤكد انفصالهما بالفعل مع تفاصيل تؤكد أن الزوج دفع لزوجته مؤخر الصداق وأن الأمر انتهى بالفعل.

التأكيد زاد مع عودة قصة الرد الذي رده تيم حسن على أحد متابعيه حين سأله عن سبب عدم نشر صور زوجته عبر حساباته على السوشيال ميديا، قائلا "أنا حر"، ما زاد الشائعات عن الانفصال.

لكن مصدرا مقربا من الإعلامية وفاء الكيلاني، نفى خبر الطلاق أو الانفصال مؤكدا أنها مجرد شائعة، لا أساس لها من الصحة، وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق شائعة الانفصال بينهما.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

حالة من الجدل الواسع أثارها رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك -قبل عدة أيام- بشأن انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وهى الشائعة التى طفت على السطح خلال الساعات الماضية. ولكن الفنان أحمد العوضى، قرر أن يخمد النار التى تلتهم كل أخضر ويابس، معلقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وساخرا من الشائعة "ايه ده بجد .. تصدق معرفتش الا من هنا".

شيرين وحسام حبيب

وفي نوفمبر الماضي، عادت الشائعات تطارد الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب من جديد، والتي تشير إلى انفصالهما، وهو الأمر الذي أصبح يتكرر مرارا وتكرارا دون الكشف عن مصدر هذه الشائعة، لتقرر شيرين الرد برسائل رومانسية عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

في شهر يونيو الماضي، انتشرت شائعة أن شيرين وحسام حبيب حدثت بينهما خلافات عنيفة أدت إلى العنف، بسبب مشاكل مادية بينهما، وتدخل المطرب أحمد سعد من أجل حل الأزمة والتصالح بينهما. ووصل حد الشائعة إلى مزاعم تقدم شيرين عبد الوهاب ببلاغ ضد حسام حبيب بسبب تطاوله عليها في منزل والده، ولكن شيرين نفت هذه الشائعة قائلة: "زي مانتو شايفين مبنطلبش خناق" مرفقة بصورة رومانسية. من جانبه، قال أحمد سعد: "شيرين وحسام حبيب من أعز أصحابي، وباقعد أعمل شخصيات تضحك تفكرنا بأيام زمان، وفجأة وجدت أخبار عن خناقة شيرين وحسام حبيب". وتابع: "لم أقف أبدا فى مشكلة تخص شيرين وحسام حبيب وشيرين لو عندها مشكلة مش هتكلمني، هتكلم حد أهدى مني والموضوع كله مصطنع". بعد عدة أسابيع، ظهرت شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب أثناء زيارتهما لطبيب الأسنان، وهي الصورة التي أكدت أن نفي شيرين حقيقي وليس لتهدئة الرأي العام، ولوحظ أن شيرين ظهرت بوزن زائد مرتدية فستانا أخضر. صباح اليوم الـ10 من شهر نوفمبر الماضي، خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها وعلقت على الأخبار المتداولة حول طلاقها. وغردت الفنانة شيربن عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي على "تويتر" قائلة: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".