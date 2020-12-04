أحمد السعدني يستمتع بغروب الشمس على البحر .. صورة

شارك النجم أحمد السعدني، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر احمد السعدني وسط البحر علي متن يخت خلال استجمامه وقت غروب الشمس، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

وشارك أيضا الفنان احمد السعدنى فى بطولة مسلسل " وعد" بطولة مى عز الدين، وحازم سمير، وحسن حسنى، وكارمن لبّس، وملك قورة، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسى، وهند رضا، حسام داغر، وسميرة مقرون، ورانيا ملاح، راندا البحيرى وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

وتدور فكرة مسلسل وعد، حول الاختيار بصفة عامة، سواء اختيار شريك العمر، أو اختيار العلاقات الاجتماعية وتحديدها، وذلك من خلال خطوط درامية متشابكة، في شكل رومانسي اجتماعي، ويعتمد العمل على تتابع المفاجآت غير المتوقعة منذ اللحظة الأولى.

وكان أحمد السعدني احتفل ، بعيد ميلاد والده الفنان الكبير صلاح السعدني، ونشر صورة له مع والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الفنان الكبير صلاح السعدني في الصورة وهو يجلس في حديقة منزله ويقرأ إحدى المجلات الفنية، وعلق نجله على الصورة قائلًا: " كل سنة وإنت بخير وصحة وسعادة ربنا يخليك لينا يا عمدة".

ويحرص الممثل احمد السعدني على إبداء رأيه في الأحداث الرياضية الهامة وخاصة أنه يظهر انتماء الشديد للنادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.