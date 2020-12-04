نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على الريد كاربت..نجون الفن من فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي(صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال42 والذي بدأ يوم 2 ديسمير الماضي.

ومن أبرز النجوم الذين حرصو على حضور فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرو السينمائي الفنانة إلهام شاهين وهاني رمزي وجميلة عوض وهلا شيحة وأمينة خليل وأحمد مجدي.

و بدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال42 يوم الأربعاء الماضي وحرص على حضور حفل الاحفتتاح عدد كبير من نجوم الفن كما حرصو أيضا على تهنئة الفنانة منى زكي ووحيد حامد على تكريمهم في هذه الدورة للمهرجان