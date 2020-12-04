بالصور.. زحام وإقبال جماهيري كبير على "حظر تجول"

القاهرة - محمد ابراهيم - استقبل المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الجمعة الفيلم المصري "حظر تجول" المشارك في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدورة 42.

شهد المسرح حضور كبير وكثيف لم تشهده أفلام أخرى، إذ حرض على حضوره مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم "نسرين طافش، ليلى علوي، هنا شجة، جميلة عوض، المخرج مجدي أحمد علي، شريف رمزي، أمير شاهين، وحيد حامد".

ومن صناع الفيلم حضر المخرج أمير رمسيس، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة أمينة خليل، الفنان أحمد مجدي، الموسيقار تامر كروان، المنتج صفي الدين محمود.

وقدم الفيلم الناقد أندرو محسن المنسق الفني للدورة 42، قائلا "يسعدنا الإعلان عن واحد من أبرز أفلام المسابقة هذا العام، هو (حظر تجول) لأمير رمسيس في عرضه العالمي الأول".

وقال أمير "فخورين بمشاركتنا في المهرجان، وحابب أرحب بأعضاء فريق العمل ومنتجين الفيلم صفي الدين محمود، وأشكر الفريق التقني الذي كان خلف الكاميرا، ومنهم سالي والي"، ودعا باقي الفريق للوقوف وليحييهم الحضور، مضيفا " شكرا ليكم الفيلم مكنش هيبقى موجود النهاردة من غير شغلكم".

وقدم حفظي أبطال الفيلم، قائلا "بطلة الفيلم عاشقة للسينما وصديقة مهرجان القاهرة السينمائي الفنانة إلهام شاهين" واستقبلها الجمهور بتصفيق حار، ليتابع "أرحب بصديقتي المقربة أمينة خليل، وأخيرًا الفنان أحمد مجدي".

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

"فيلم حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة: إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.