أبرزهم أمير شاهين وزوجته.. نجوم الفن يحرصون على حضور ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال42 والذي بدأ يوم 2 ديسمير الماضي.

ومن أبرز النجوم الذين حرصو على حضور فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الفنانة إيمان العاصي وبشرى وليلى علوي

وشريف رمزي وأمير شاهين وزوجته.

و بدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال42 يوم الأربعاء الماضي وحرص على حضور حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن كما حرصو أيضا على تهنئة الفنانة منى زكي ووحيد حامد على تكريمهم في هذه الدورة للمهرجان