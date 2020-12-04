عرض "وجع الروح" يبهر الجمهور علي مسرح افاق

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت فرقة أوتار للفن المسرحي عرض مساء أمس الخميس عرض " وجع الروح " علي مسرح تياترو آفاق، وذلك وسط حضور كبير من الجمهور الذين اشادو بالعرض الذي يضم مجموعة وجوه جديدة من الأطفال.

و تعد المسرحية عملا زاخرا لعرض المواهب الجديدة والواعدة، وقد جمع بين الفن التراجيدي والكوميدي والإستعراضي وذلك تحت إشراف وإخراج وتاليف المخرج الصاعد علاء محمد.

يذكر أن المسرحية من بطولة مايا محمد ويوسف جمال.

وأعدها المونتير المسرحي محمد الشيمي ويتكون العرض من ٢٥ طفل،وتدور قصة المسرحية المال والطمع بين البشر، والأشقاء أيضًا الذي يدب بينهم صراع بسبب المال.