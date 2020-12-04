نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة مميزة من العرض الخاص لفيلم "حظر تجول"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نسرين طافش على حضور العرض الخاص لفيلم "حظر تجول" الذي يُعرض حاليًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42.

وارتدت نسرين طافش قصير فستان باللون الأسود مزين باللون الأبيض، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وبدت وهي مُمسكة شنطة سوداء، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

فيلم "حظر تجول" من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.