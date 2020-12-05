أعلنت المنتج طارق الجنايني، وفاة الفنانة التشكيلية ماجدة عميرة، بعد صراع مع المرض.

وكتب الجنايني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أطيب وأحن قلب، المغفور لها ماجدة عميرة.. والدة أخواتي سحر وعمرو عميرة، صلاة الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر مسجد مصطفى محمود.. الرجاء الدعوة لها بالرحمة والمغفرة".

يشار إلى أن المنتج طارق الجنايني سبق وأن أعلن إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".