فيديو أصالة تشعل حفلها على "شاهد vip" وتقدم أغاني ألبومها "لا تستسلم" لأول مرة على المسرح

أصالة نصري أشعلت حفلها الذي أقيم مساء يوم الجمعة 4 ديسمبر أون لاين وتم بثه عبر تطبيق "شاهد vip" ضمن حفلات "مكملين معاكم" والتي تنظمها كل من الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وشركة "روتانا" وقد نال الحفل اهتماما كبيرا من قبل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

أصالة تبدأ حفلها على "شاهد vip " بأغنية "أنا معك"

أصالة بدأت حفلها الذي تم تداول العديد من الفيديوهات الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي بأغنية "أنا معك" من ألبوم "لا تستسلم" والأغنية من كلمات سعود بن عبدالله، وألحان سهم، و توزيع رافت، الفنانة أصالة قدمت خلال حفلها مجموعة كبيرة من أغاني ألبومها الخليجي والذي يحمل عنوان "لا تستسلم" وهو يعتبر أحدث ألبوم قدمته في الفترة الأخيرة، وكان من بين الأغاني التي قدمتها "أشتقت لك" وهي من كلمات شموخ العقلا، وألحان ياسر بوعلي، و توزيع خالد عز، كما قدمت كل من أغنية "غمض عيونك"، و"لا تستسلم"، وأغنية "والله وتفارقنا".

أصالة تقدم مجموعة من أجمل أغانيها في الحفل

أصالة قدمت كذلك مجموعة من أحدث وأفضل الأغاني التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية الطويلة، والتي من بينها أغنية "جابوا سيرته"، وأغنية "بنت أكابر"، أصالة أحيت حفلها بقيادة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية، وكانت شركة "روتانا" قد نشرت خلال الساعات الماضية عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" فيديو للبروفات التي أقامتها الفنانة السورية استعدادا للحفل، وقد أظهر الفيديو حالة التنظيم والإجراءات الوقائية التي تم فرضها من أجل مواجهة فيروس كورونا.

أصالة تروج لحفلها على "شاهد vip "

أصالة قد روجت لحفلها على تطبيق "شاهد vip" بشكل مختلف حيث طالبت من متابعيها على "انستجرام" بالتحضير لهذا الحفل، كما وعدتهم بتقديم مجموعة من الأغاني الجديدة التي تقدمها لأول مرة على المسرح، كما أكدت أنها سوف تقدم مجموعة كبيرة من الأغاني التي ينتظر الجمهور سمعها منها في الحفل فكتبت أصالة: "بكره المسا حضروا قعده حلوه مع أصحاب طيبين وقولوا للولاد مايعملوا ضجّه والبنات يلبسوا أحلى فساتين والولاد يرتبوا حالهم وبغرفة قعدتكم علّوا التلفزيون وتعالوا نحتفلّ حتّى لو عن بعد، رح كون بكره معكم على الهواء وحغنّيلكم أغاني لأوّل مرّه لايف .. والأغنيه الّلي بتحبّوها غمضوا عيونكم وتخيّلوا إنّكم جنبي وعمّ تسمعوني .. مع رفيق درب وصديق قريب بنشوف الموسيقى بذات الطّريقه المايسترو هاني فرحات .. ادعوا لي اليوم قبل ما تناموا أقدر متل مابتمنّى جاري خيالكم بصوتي".