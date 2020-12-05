ميار الببلاوي تعلق على تداول أنباء وفاتها بعد إصابتها بكورونا:"أحب لقاء الله"

ميار الببلاوي الفنانة المعتزلة ردت على شائعات وفاتها بكورونا التي تداولتها خلال الساعات الماضية بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل الفنانة المصرية توضح تفاصيل وضعها الصحي.

ميار الببلاوي ترد على شائعة وفاتها بكورونا

ميار الببلاوي نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" رسالة ترد فيها على شائعات وفاتها بكورونا وسخرت الفنانة المعتزلة من هذا الشائعات والتي أكدت أن البعض يروجها من أجل اكتساب انتشار وشهرة على حساب نفسية وصحة الشخص الذي يروجون الشائعات عنه، فكتبت ميار الببلاوي فقالت : "هههه لا حول ولا قوه الا بالله خلونى توفيت وكمان بالكورونا طب اقول ايه بس الناس دى بتعمل كده ازاى حسبى الله ونعم الوكيل لمجرد يزودو عدد المشاهدات واللايكات ومش مهم إنهم يفولوا على الناس، ولا إنهم يتعبوا نفسيته الى فاكراه انهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربه اوام".

ميار الببلاوي: "حالتي تحسنت وسأعود قريبا"

ميار الببلاوي أكدت أنها لا تخشى من الموت لكن تمنت أن تعود إلى مصر حيث أنها تتواجد خلال هذه الفترة في الولايات المتحدة الأمريكية وتتلقى العلاج هناك بعد تعرضها لأزمة صحية في الفترة الأخيرة تسببت في دخولها إلى المستشفى، وطلبت ميار الببلاوي من متابعيها وأصدقائها الدعاء لها من أجل أن تعود قريبا وترى والدتها وابنها، وأكدت أيضا أن وضعها الصحي تحسن وبات مستقر فكتبت ميار الببلاوي: "أنا مش خايفه من لقاء الله لا خوف ولا فزع من لقاء الله ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه، بس بلاش فى الغربه ونفسى اشوف ابنى وأمى حرام عليكم ادعولى ارجع بالسلامة بعد الحمد لله تحسنت صحتى وجايه قريب لله الامر من قبل ومن بعد".

تفاصيل الأزمة الصحية للفنانة المعتزلة ميار الببلاوي

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ميار الببلاوي الفنانة المعتزلة قد عانت خلال الفترة الماضية من تدهور في حالتها الصحية مما تسبب في نقلها إلى إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية ودخولها العناية المركزة وطلب نجلها من متابعيها بالدعاء لها من أجل تجاوز هذه المحنة الصحية، وكشف نجل ميار الببلاوي تطورات وضعها الصحي عبر حسابها على "فيس بوك"، حيث أكد أن حالة والدته باتت مستقرة، وذلك بعد التدهور الأخير في حالتها وأكد نجل ميار الببلاوي أنها خرجت من العناية المركزة وتواصل معها واطمئن بشكل كامل على صحتها فكتب تعليقا على هذا قال فيه: "أحلى خبر سمعته النهار ده..ماما حبيبتي خرجت من العناية المركزة وبقت في غرفة وسمعت صوتها".

ميار الببلاوي بدأت التمثيل عام 1992 من خلال مسلسل "الإمام أبو حنيفة النعمان" وفيلم "زوجتي والذئب". وتوالت بعدها مشاركاتها الدرامية، إلى أن اعتزلت الفن وارتدت الحجاب قبل سنوات.