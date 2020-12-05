"أفتقد حنان ترك وأنا تعيسة بدون أحمد حلمي"..حوار من القلب لـ منى زكي على هامش تكريمها بمهرجان القاهرة

أقيمت ظهر اليوم، الجمعة، ندوة خاصة بالفنانة منى زكي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، بمناسبة تكريمها وإعطائها جائزة فاتن حمامة للتميز ضمن فعاليات حفل الافتتاح، وأدارت الندوة الإعلامية ريا أبي راشد، وتحدثت منى خلالها عن مشوارها الفني وعلاقتها بزوجها الفنان أحمد حلمي وأصدقائها من الوسط الفني.

منى زكي تشيد بزميلاتها في الوسط الفني

منى زكي أكدت أنها ونجمات جيلها استطعن تحقيق العديد من النجاحات وكسر القواعد التي من بينها قاعدة أن النجم الرجل هو البطل الذي من الممكن أن يحقق الفيلم إيرادات بسببه، مشيرة إلى أن ياسمين عبد العزيز كانت من النجمات اللاتي نجحن ونافسن النجوم الرجال في السينما وحققت إيرادات كبيرة بأفلامها.

منى زكي تفتقد حنان ترك

كذلك أشادت بزميلاتها النجمات ومن بينهن هند صبري ومنة شلبي التي قالت عنها إنها "معجونة بالفن" وإنها لازال لديها الكثير لم تقدمه بعد في مشوارها، كما عبرت عن مدى افتقادها لصديقتها الفنانة حنان ترك التي قررت اعتزال الفن منذ فترة.

الفنانة المصرية كشفت أيضًا كواليس تصوير فيلم "أيام السادات" مع النجم الراحل أحمد زكي، وأشارت إلى أنها ذهبت للمخرج محمد خان لعمل تجارب الأداء على الدور، 3 مرات، ففي المرتين الأوليتين كان المخرج غير مقتنعا بها، لكنه وافق في المرة الثالثة على مضض بعد إقناع مدير التصوير طارق التلمساني له بأدائها.

منى زكي تتحدث عن زوجها أحمد حلمي

منى زكي تحدثت أيضًا عن فكرة الوصول للعالمية، وأكدت أنها ربما إذا لم تنجب 3 أبناء، كانت حاولت في هذا الأمر، لافتة إلى أنها لم تعرف حتى الان ماذا يمكن أن تفعل من أجل أن تصل للعالمية.

الفنانة منى زكي أشادت أيضًا بزوجها الفنان أحمد حلمي خلال الندوة، وعبرت عن حبها له، ولفتت إلى أنها لم تتخيل حياتها بدونه، مضيفة: "بيتهيألي حياتي كانت هتكون تعيسة من غيره"، مشيرة إلى أنهما مرتبطان منذ حوالي 18 عامًا.

الجدير بالذكر أن الندوة حضرها عدد من النجوم من بينهم السيناريست تامر حبيب وجميلة عوض وغيرهم، بالإضافة إلى عدد كبير من جمهورها ومحبيها.

