بلقيس تتحدث عن سبب بكائها عند الحديث عن والدتها..بالفيديو

بلقيس كشفت في لقائها مع برنامح " The Insider بالعربي" المعروض على قناة "دبي" عن السبب في بكائها أثناء لقائها مع أنس بوخش ضمن أحدث حلقات برنامجه الذي يبث على "يوتيوب".

بلقيس: "لم أجد فرصة من قبل لتسليط الضوء على دور والدتي"

بلقيس أكدت في برنامج " The Insider بالعربي" أنها لم تستطع أن تتمالك دموعها بعد حديثها عن والدتها في برنامج "ABTalks" والذي يقدمه أنس بوخش على "يوتيوب" حيث تحدثت عن الدور الذي قامت به والدتها معها وأخواتها كما قدمت لها اعتذارها عن أي شيء قد تسبب في غضبها أو ضيقها وأوضحت بلقيس أنها بكت بسبب عدم وجود فرصة من قبل لتظهر الدور الذي قامت به والدتها في حياتها فقالت لبرنامج " The Insider بالعربي": "والدتي تستاهل..الغريب أنني لم أجد فرصة من قبل لتسليط الضوء على دورها".

رد فعل والدة بلقيس بعد ظهور ابنتها باكية

بلقيس تحدثت كذلك عن رد فعل والدتها بعدما شاهدت الحلقة التي بكت فيها ابنتها وأكدت بلقيس فتحي أن والدتها أشادت بظهورها لكنها طلبت منها عدم البكاء مرة أخرى فقالت: "أرسلت الحلقة لوالدتي وهي بدورها أرسلت لي رسالة قالت فيها الحلقة أكثر من رائعة وأن دموعي غالية وأنه يجب أن لا أبكي أو أظهر أي حزن او انكسار أو أي شيء من هذا القبيل"، وبكت بلقيس في حلقة برنامج "ABTalks" عند الحديث عن والدتها فقالت: "والدتي لم تظهر في وسائل الإعلام، وساعدتني كثيرا ومن الصعب أن يشعر أحد بالذي شعرت به أمي معي، فالجميع كان ينتظر ظهور الفنانة على المسرح من أجل سعادته، لكن دوت الخليج كانت تساعدني في كل شيء ولا أعرف كيف أقدم لها الشكر، وأنا اعتذر لها على أي شيء عانت بسببه".

ظهور مستمر لبلقيس مع والدتها

بكاء بلقيس قد تسبب في تصدرها محركات البحث، وكانت النجمة اليمنية ظهرت بشكل مستمر مع والدتها خلال الفترة الماضية وكشفت عن مدى ارتباطها بها وتمنت لها دوام الصحة وتحديدا بعد خضوع والدتها لعملية جراحية في الأسابيع الماضية، وقد أحيت بلقيس يوم الخميس 3 ديسمبر حفلا في اليوم الوطني الإماراتي الـ49 وذلك في حديقة برج بارك بدبي، بلقيس طلت على الجمهور وقامت بغناء النشيد الوطني، وهنأت الجميع باليوم الوطني لدولة الإمارات، ثم قدمت عدة أغاني مميزة منها "هذا مَلَكنا".

يذكر أن آخر الاعمال الغنائية التي قدمتها بلقيس أغنية "يا طير الحب" والتي صدرت في شهر أكتوبر الماضي.