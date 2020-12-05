عبد العزيز الشلاحي مخرج الفيلم السعودي "حد الطار" يكشف سبب طول مدة تصويره

عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم السعودي "حد الطار" الذي يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية"، ويعد هذا أول عرض عالمي له خارج المملكة العربية السعودية.

صناع فيلم "حد الطار" يكشفون كواليس الفيلم

وأقيمت ندوة عقب انتهاء الفيلم بحضور عدد من صناع العمل وعلى رأسهم المخرج عبد العزيز الشلاحي وأدار الندوة الناقد رامي عبد الرازق، وقال مخرج الفيلم في الندوة إن قصة الفيلم خيالية ومركبة لكن أحداثها بعضها حقيقي وموجود بالفعل، فمثلا السياف والمطربة يسكنان بنفس الحي، ولفت إلى أنه بسبب إقامته في منطقة قريبة منهما، فعاصر بذلك تفاصيل الكثير من قصص هذه الشخصيات.

وأوضح المخرج أن معنى اسم الفيلم مشتق من "الحد" أي تنفيذ الأحكام والحدود، و"الطار" وهو الطبل، مشيرًا إلى أن التحضير للفيلم استغرق حوالي 3 سنوات، فكان يتم التجهيز له منذ عام 2017، لكن مدة تصويره طالت لأنه وجد أنه يستحق أن يتم تنفيذه بطريقة جيدة ومتقنة وبإمكانيات أفضل ومجهود أكبر.

عبد العزيز الشلاحي يتحدث عن مستقبل السينما السعودية

كذلك أوضح فريق عمل الفيلم أنه تم تنفيذ مدينة صغيرة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمصر، ولكنها تحاكي الديكور الخاص بإحدى المدن في المملكة العربية السعودية.

وعن مستقبل السينما السعودية، تحدث عبد العزيز الشلاحي وقال إن الطريق لصناع السينما بات أسهل وأوضح كما أنه أصبح هناك مهرجانا رسميًا للسعودية وهو مهرجان البحر الأحمر ومهرجان أفلام السعودية في الدمام، لافتًا إلى أن هذه الانفتاحة تبشر باكتشاف المزيد من الأسماء التي من الممكن أن تأخذ فرصتها بعد ذلك بصنع أفلام جيدة.

معلومات عن فيلم "حد الطار"

فيلم "حد الطار" تدور أحداثه في نهاية التسعينيات وفي مدينة تشبه المملكة الغامضة، يقع ابن السياف في حب ابنة مغنية الأفراح الشعبية، في مفارقة اجتماعية مبنية على بيع الفرح وشراء الموت، ويصبح السؤال أيهما يمكن أن يتخلى عن أحلامه في مقابل أن يصبح عالمهما مكانا أفضل، والعمل من إخراج عبد العزيز الشلاحي وتأليف الكاتب مفرج المجفل.

ويعد فيلم "حد الطار" هو ثاني تجارب المخرج السعودي عبد العزيز الشلاحي، في الأفلام الروائية الطويلة، ويعرض في عرضه العالمي الأول.