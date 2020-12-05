أشرف عبد الباقي يتحدث عن بداياته في ورشة الحدادة مع والده

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح الفنان أشرف عبد الباقي، أنه عندما كان في سن 12 عاما، وتحديدا في الإجازة الصيفية من الدراسة حين كان في الصف السادس الابتدائي، مرض والده، فتوجه للعمل معه في ورشة الحدادة لكي يساعده، ومن بعدها أحب الأمر بشدة ولم يتوقف عن العمل في كل الإجازات الدراسية، موضحًا أنه تعلّم المهنة من والده ومن العمال أيضا، لأن والده كان يتركه معهم أوقاتا كثيرة، قائلا: "العمال كانوا بيتعاملوا معايا بشياكة لأنه ده ابن الحاج لكن فعلا علموني الصنعة".

وأضاف خلال برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة "dmc"، "عجبني الوضع جدا وكنت باخد ربع جنيه في اليوم، فحوشت 20 جنيه ووالدي اداني 5 جنيه وجبت عجلة من فلوس شغلي، ودي بالنسبة لي كانت حاجة كبيرة.. فضلت اشتغل واخد فلوس، في حين زمايلي لسه بياخدوا المصروف.. وأول ما تميت 18 سنة جبت عربية صغيرة بألف جنيه".

وأشار إلى أنه امتهن الكثير من المهن بعيدا عن التمثيل، ومنذ أن بدأ في ورشة والده توسع في العمل بدءا من الحديد ثم الألومونيوم ثم الأخشاب ثم التشطيبات ثم معرض الديكور.