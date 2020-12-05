ظهرت الفنانة منى فاروق ، في أحد البرامج المذاعة على "يوتيوب في أول ظهور إعلامي بعد أزمة الفيديوهات المسربة.

و تحدثت مني فاروق عن تفاصيل حياتها الشخصية و قالت : أبويا الله يرحمه كان معودني و مربيني إني أحكيله كل حاجة، و انا طيبة لدرجة العبط.

وأشارت مني فاروق إلى حبها للحديث مع والدها بدلا من والدتها منذ طفولتها عند وقوعها في مشكلة ، مؤكدة : "أمي نصي التاني بس ممكن تضربني وأنا صغيرة لما كنت أغلط، علشان كده كنت بروح لأبويا لإنه هيحل المشكلة على طول".

وتحرص منى فاروق على تنسيق قطع الإكسسوار البسيطة والعصرية التي تمنحها إطلالة متكاملة، كما تقوم بتطبيق تسريحات الشعر البسيطة وصيحات الماكياج الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن الماكياج الصاخب. يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة. المسلسل بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة. وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت العام الماضى فى مسلسله "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا. وشاركت مني فاروق فى عدة أعمال هى مسلسل "الأب الروحى" من خلال الجزأين الأول والثانى، كما شاركت فى مسلسل "رحيم" الذى عرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث لعبت فيه دور زوجة أخو ياسر جلال، بالإضافة إلى اشتراكها بمسلسل ظل الرئيس. وشاركت أيضا في مسلسل "قيد عائلى" بجانب عزت العلايلى وميرفت أمين وبوسى ونضال الشافعى، وعدد آخر كبير من النجوم، من إخراج تامر حمزة. يذكر أن منى فاروق نشرت فيديو لها منذ فترة قصيرة تتحدث فيه عن أزمتها التي تسببت في دخولها السجن وكيف يتعامل معها المقربون منها، وهددت بالانتحار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنا طيبة لدرجة الهبل وأمي بتضربني.. منى فاروق تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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