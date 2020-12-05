ديما بياعة ترقص مع أسرتها احتفالا بعيد ميلادها الـ42..فيديو وصور

ديما بياعة احتفلت بعيد ميلادها الـ42 وسط أسرتها ومجموعة كبيرة من أصدقائها، كما حرصت والدتها الفنانة السورية الكبيرة مها المصري على تقديم التهنئة لابنتها بهذه المناسبة.

ديما بياعة ترقص مع أسرتها في عيد ميلادها الـ42

ديما بياعة ظهرت في أكثر من فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مع ابنيها وزوجها أحمد الحلو حيث رقصت الفنانة السورية مع أسرتها في حفل عيد ميلادها الـ42 على أنغام أغنية "انزل يا جميل" لوليد توفيق، الحفل تواجد فيه أيصا مجموعة من أصدقائها وزملائها الذين حرصوا على تقديم التهاني لها في هذه المناسبة السعيدة، ديما بياعة رقصت كذلك مع كل من ابنيها ورد ووفهد الحسن على أغنية "يا مسهر عيني" للفنان رامي عياش، كما احتضنت زوجها أحمد الحلو في أكثر من فيديو قامت بنشره على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام".

والدة الفنانة ديما بياعة والنجوم يحتفلون بعيد ميلادها

ديما بياعة احتفل بعيد ميلاده العديد من النجوم وفي مقدمتهم والدتها الفنانة مها المصري التي وجهت التهنئة لابنتها بمناسبة عيد ميلادها الـ42 وتمنت لها دوام النجاح وأن تحقق كافة الأحلام التي تسعى لها فنشرت صورة عبر حسابها على "انستجرام" تجمعها بديما بياعة وعلقت عليها قائلة: "كل عام وأنتي بألف خير ياحبيبة قلبي إن شاء لله كل أيامك فرح ونجاح وسعادة وإن شاء لله بتحققي كل شي بتتمنيه بحبك كتير الله يخليلي ياكي يا روح قلبي"، كما قدمت التهنئة كذلك الفنانة ديمة الجندي التي تواجدت في الحفل وعلقت عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "عيد ميلاد سعيد يا ديما"، كما نشرت أكثر من فيديو ترقص فيه مع الفنانة ديما بياعة.

ظهور ديما بياعة وأحمد الحلو ينهي جدل انفصالهما

ديما بياعة والصور والفيديوهات التي جمعتها بزوجها أحمد الحلو كشفت كذلك عن عدم وجود أي خلافات بينهما وذلك بعد الشائعات التي تم تداولها بشكل واسع خلال الفترة الماضية حول طلاق الثنائي، وتداول تعليق منسوب إليها، أهانت فيه أحمد الحلو، ثم نفت صلتها بهذا التعليق فيما بعد، وكتبت تعليقا قالت فيه: "لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليقي على صورة أحمد الحلو بتعليق مسيء، حيث قامت إحدى المواقع بتعديل التعليق ليظهر وكأني قصدت به التعليق، بل كان تعليقي رداً على أحد الأشخاص الذي قام بوضع تعليق مسيء يمس بي شخصياً مما دفعني للرد عليه بطريقة غير لائقة تتماشى مع طبيعة التعليق وحذف التعليق بعدها"، يذكر أن الفنانة ديما بياعة لديها طفلين من طليقها الفنان السوري تيم الحسن.