خالد زكي: حققت 80% من طموحي بالفن.. وأستعد لتصوير "بالحب هنعدي" مع سميرة أحمد وحسين فهمي

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان خالد زكي، إنه سعيد فى حياته بنسبة كبيرة ويتمنى أن تقديم أعمال كثيرة لم يقدمها.

وأضاف زكي، خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة": "عندما أموت ساكون حققت 80% من طموحي والآن انا 60 % ولدى طموح كبير".

وعن مسلسله الاخير مع سميرة أحمد "بالحب هنعدى " أجاب خالد زكى: "أتمنى ان ندخل التصوير قريبًا لانه عمل فنى هام وبه العديد من النجوم سميرة أحمد وحسين فهمى ويوسف شعبان وقصة رائعة ليوسف معاطى".

ووجه خالد زكى دعوة للجميع بضرورة حمد الله والتفانى فى العمل والبعد عن الخلافات وأن نحمد الله على الأمن والأمان فى مصر.