رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: نطبق جميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة "كورونا"

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر" أن هناك التزام قوي بارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي لمنع تفشي الفيروس.

يذكر أن الأربعاء الماضي انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.