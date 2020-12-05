أخبار الفن| سباب وألفاظ خادشة بكواليس مسلسل أحمد السقا وأمير كرارة.. حقيقة وفاة ميار الببلاوي بـ كورونا.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة عايدة الأيوبى

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

حالة كبيرة من الجدل، سادت خلال ندوة الفنانة منى زكي، على هامش تكريمها ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ تغيب زوجها الفنان أحمد حلمي عن حضور الندوة، على الرغم من حضوره معها في فعاليات الحفل الافتتاحي للمهرجان يوم الأربعاء الماضي. وتساءل المتواجدون في الندوة عن سبب غياب أحمد حلمي، عن حضور الندوة برغم دعمه الدائم لزوجته منى زكي، طوال مسيرتها، وهي كذلك أيضًا، باستثناء هذه المناسبة التي لم تجمع بين أشهر زوجين في الوسط الفني.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاسيما انستجرام، بعد انتشار خبر وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى، بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية. وزاد من انتشار الشائعة، أن ميار الببلاوي، لم تظهر على السوشيال ميديا بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها في شهر نوفمبر الماضي، واختفت تمامًا بعدها، ما جعل الكثيرين يروجون الشائعات حولها.

شرت الفنانة عايدة الأيوبي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها بعد فترة من الغياب عن الظهور الإعلامي للجمهور. وعلقت عايدة الأيوبي على صورتها، قائلة: «جمعتكم مباركة إن شاء الله»، ليتفاعل معها عدد كبير من متابعي صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك.

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو، منسوبا إلى كواليس تصوير مسلسل «نسل الأغراب» للفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، تظهر فيه مشاجرة ضخمة وحالة هرج ومرج. وأوضح بعض من نشطاء السوشيال ميديا، أن هذا الفيديو يوثق ما حدث في كواليس تصوير مسلسل «نسل الأغراب» بمدينة الإنتاج الإعلامي، إذ نشبت مشاجرة بين عدد من ممثلي المجاميع وفريق عمل المسلسل بسبب المطالبة بأجورهم، ناسبين تلك الأزمة لمخرج المسلسل محمد سامي.