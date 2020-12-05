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"الدنيا فيلم" لتامر حسني تقترب من مليون مشاهدة بعد غنائها في القاهرة السينماي (فيديو)

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القاهرة - محمد ابراهيم - حققت أغنية الفنان تامر حسني، الجديدة "الدنيا فيلم" والتي قام بغنائها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 نجاحًا كبيرًا.

واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة في أقل من 72 ساعة بعد غنائها.

أغنية "الدنيا فيلم" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع چان ماري، وتعد الأغنية الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يذكر أن تامر حسني، خلال الفترة الماضية 9 أغاني من الألبوم وهم"اختراع"،"مبطلناش احساس"،"فجأه افترقنا"،"بألف سلامة"،"كرهتني في الحب"،"قولني كلام"،"في جمال كده"،و"نفس النهاية".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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