في ذكرى ميلاد فايزة أحمد.. قصة رحيلها المأساوية بـ السرطان

يوافق اليوم السبت 5 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة فايزة أحمد، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1930، لأب سوري في صيدا بلبنان، ورحلت عن عالمنا في 21 سبتمبر من عام 1983 بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي.

عاشت فايزة أحمد، بداية حياتها في دمشق، وتقدمت للإذاعة السورية إذاعة دمشق إلى لجنة لاختيار المطربين لكنها لم توفق في البداية من ثم سافرت إلى حلب وتقدمت لإذاعة حلب ونجحت وغنت وذاع صيتها فطلبتها إذاعة دمشق. وعادت لتكمل مسيرة نجاحها وتدربت على يد الملحن محمد النعامي وأصبحت مطربة معتمدة في إذاعة دمشق وأدت بعض الأغنيات، من ثم سافرت من سوريا إلى العراق والتقت الموسيقار العراقي رضا علي. حصلت فايزة أحمد على عدد من الجوائز والأوسمة منها: درع الجيش الثاني في 1 مايو 1974 كما حصلت على وسام من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.

وقدمت فايزة أحمد أكثر من 300 أغنية عبر مشوارها وتزوجت 4 مرات، وأنجبت من محمد سلطان التوأم عمرو وطارق.

وشهدت أيامها الأخيرة إصابتها بمرض سرطان الثدي، وكان شخص ودعت به الحياة هو زوجها الموسيقار محمد سلطان، حيث كان في طريقه بها إلى المستشفى، ونامت على صدره طوال الطريق، وسألته عن عمرها، فاندهش من سؤالها، ثم فاجأته بإجابتها حيث قالت "عمري 17 عاما، وهي السنوات التي قضيتها معك كزوجة"، وكانت تلك آخر كلماتها حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في 21 سبتمبر من عام 1983.