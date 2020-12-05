ولا فارق معانا.. رانيا محمود ياسين تعلق على إغفال مهرجان القاهرة السينمائي تكريم والدها

ردت الفنانة رانيا محمود ياسين على هجوم الجمهور بسبب أغفال والدها من التكريم لهذا العام من مهرجان القاهرة السينمائي .

حيث نشر احدي متابعيها منشور قائلا : علامة استفهام كبيرة ، ازاي مهرجان القاهرة السينمائي يقام هذا العام و قد غيب الموت عميد السينما المصرية و العربية بدون ان تقام هذة الدورة علي شرفة ، حقيقي شيء لا يصدق

و جاء رد رانيا محمود عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : الحقيقه ان الناس زعلانه جدا بس والله احنا ولا فارق معانا التكريم ده وبابي اتكرم مرتين من مهرجان القاهره السينمائي بس الناس فارق معاها اووووي مشكورين علي مشاعركم الحلوه تكريم بابي النجم محمود ياسين اضافه لأى مهرجان شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير حبكم له هو اهم واكبر تكريم.

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و كانت قد علقت رانيا ياسين علي مهرجان القاهرة السينمائي و كتبت : "عايزه اقول ملحوظه بخصوص مهرجان القاهره السينمائي بس يارب ما يتاخد الكلام علي اني بهاجم انا بقول ملحوظه استوقفتني وبس ليه في الافتتاح الحفله النهارده لم يتم استعراض نجوم وافلام السينما المصريه الي عمرها اكثر مائه عام ليه كل الي بيعرض علي شاشه السينما العالميه وبس وده مهرجان القاهره السينمائي (القاهره)".

وكانت كشفت رانيا محمود ياسين، خلال حوارها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن والدها بسبب موضوع التمثيل "لطشلها" وهذه كانت أول وأكبر مرة "اتخانقوا" وذلك لأنه كان يرى أنها تستحق أكثر من ذلك وأنها يجب أن تستمر في دراستها في اللغات، ورفض تماما أن تلتحق بمعهد الفنون المسرحية أو التمثيل.

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين عن والدها الفنان الراحل محمود ياسين "هو كان نمبر وان"، وكان فتى الشاشة العربية وأنه صعد في مجال التمثيل والفن بسرعة جدا وهذا لتميزه، ووجهت شكرًا خاصًا لوالدتها التي استطاعت أن تتحمل تلك الفترة وأنها تركت الفن لترعانا على مدار 6 سنوات متواصلة وهذا لتساعد محمود ياسين في الاستمرار لنجوميته.

وتابعت رانيا محمود ياسين، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن كل الشائعات التي حدثت حول العزاء ليس لها أي علاقة بما حدث بالفعل، مؤكدة أن كل مراسم العزاء تمت باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وإن كان هناك معقمات ومطهرات على كل الترابيزات، معقبا: "العزاء كان مثاليا وعشان كده كان لازم يكون في هري عليه".

وسردت موقفا غريبا حدث معها في العزاء من إحدى المعزيات قائلة لها: "انا بحسدك انك مركزة مع مامتك برغم وفاة ابوكي"، متعجبة من أن المفترض أن تدعي لها ولكن لا تقول لها ما شابه ذلك، وأنها كانت تأخذ بالها من والدتها وقاية من فيروس كورونا.

ونفت لأول مرة بنفسها ما تداوله رواد السوشيال ميديا بنشوب خناقة بينها وبين أميرة بنت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وأن وسائل الإعلام استغلت الموضوع بشكل مختلف والتقطوا لها صورة غير مقصود بها كما تداول على السوشيال ميديا، حيث تم استخدامها بأنها "تطردها وتقول لها اطلعي برة".