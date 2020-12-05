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كنده علوش: لهذا السبب أحببت عمرو يوسف.. وبتعصب منه بسب الموبايل

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القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة السورية كنده علوش، أن سبب حبها لزوجها الفنان عمرو يوسف، يكمن في تعامله مع السيدات بشكل راقي.

وقالت علوش، خلال لقائها ببرنامج “أبلة فاهيتا”: “حبيت عمرو عشان عنده أسلوب راقي في التعامل مع الستات وشيك، وذلك حدث أثناء عمل جمعتنا ببعض.

وأشارت إلى أن أكتر شيئ يزعجها في زوجها عمر يوسف، هو أثناء مسكه الهاتف قائلة: "بتعصب منه لما بيمسك الموبايل وقت طويل، وبيسرح وميركزش معايا”

يشار إلي أن كنده علوش تزوجت من الفنان عمرو يوسف، في عام 2017 بعد قصة حب طويلة، وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة حياة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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