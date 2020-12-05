حنان مطاوع تخوض تصوير أول مشاهدها بمسلسل ”ورد” يوم ١٩ ديسمبر

تخوض الفنانة حنان مطاوع تصوير أول مشاهدها بمسلسل "ورد" يوم ١٩ ديسمبر من الشهر الجاري، والذي يعد ثاني بطولاتها الدرامية، بعد أن قدمت مسلسل "بت القبائل"، للمخرج حسنى صالح.

وتعقد حنان مطاوع جلسات عمل مكثفة حالياً مع المخرج شادي أبو شادي للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل قبل انطلاق التصوير، حيث أبرمت الشركة المنتجة التعاقد مع كل من محمد لطفي، أحمد صيام، تيام قمر، نضال الشافعي، عايدة رياض، وتجري الشركة ابرام باقي التعاقدات حالياً ليصبح المسلسل جاهزاً بكافة تفاصيله.

وأقتربت حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، المقرر عرضه في رمضان المقبل، انتاج شركة سينرجي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي .

وعرض مؤخراً آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا" الذى حقق نجاحاً جماهيرياً على مجموعة قنوات DMC على مدار ١٠ حلقات، والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى .