فى ذكرى ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن كوكا

تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنانة كوكا، والتى اشتهرت بأدوار المرأة البدوية فى عدد من الأعمال أبرزها "رابحة مع بدر" و"عنترة بن شداد" و"أونكل زيزو حبيبي". وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن كوكا. 1- اسمها بالكامل ناجية إبراهيم بلال. 2- بدأت عملها الفني كمونتيرة. 3- اكتشفها المخرج نيازي مصطفى وقدمها فى مسرحية "صندوق الدنيا"، وتزوجها فيما بعد. 4- قدمت خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 25 فيلما، كان أحدها بتوقيع مخرج إنجليزى وحمل اسم "ملح الأرض". 5- توفيت في عام 1979 إثر إصابتها بمرض خبيث لم يمهلها العيش طويلًا. 6_تزوجت المخرج نيازى مصطفى ولكن عدم قدرتها على الإنجاب دفعتها إلى أن تطلب منه الزواج من أخرى، وهو ما تحقق قبل أن يتم الانفصال بينهما. 7_كان آخر عمل لها فيلم "أنكل زيزو حبيبي" أمام الفنان محمد صبحى.

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