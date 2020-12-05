سعد الصغير لـ رضا عبد العال: هنبدأ نقطع في  موسيماني ونعترض بقي.. شاهد

وعلق سعد الصغير على الصورة قائلا " اهوه هيبدأ يقطع في #موسيماني ونعترض بقي ... حبيبي والقلب الطيب كابتن رضا عبد العال ".
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مفاجأة خلال ساعات.. سعد الصغير يشوق جمهوره بأغنية جديدة عن النادي الأهلي
و سارع المطرب سعد الصغير، باهداء النادى الأهلى أغنية جديدة تحمل اسم "ملوك أفريقيا"، وذلك بعد فوزه بدورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه.
الأغنية من كلمات إسلام خليل وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع شيبسى وميدو مزيكا.
وجاءت كلمات الأغنية: "الأهلي جامد ده فريق جبار، شايفين سامعين الجماهير بالملايين، ترقيص تهديف الأهلي ده مخيف، بنحبه برش برش، ده تاريخ وكيان اسمه الأهلي يا جدعان، الأهلي هو العمر، الأهلي واكل الجو، لما الأهلي بيلعب الدنيا بتحلو، ارقص كده كده كده كده".
وحصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة.
ولحق الأهلي بقافلة المتأهلين إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية اثر فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا لهذا العام بالفوز على جاره ومنافسه التقليدي العنيد الزمالك 2 / 1 اليوم الجمعة في المباراة النهائية للبطولة.
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