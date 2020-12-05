في ذكرى ميلاد فايزة أحمد.. تعرف على زيجاتها

يوافق اليوم السبت 5 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة فايزة أحمد، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1930، لأب سوري في صيدا بلبنان، ورحلت عن عالمنا في 21 سبتمبر من عام 1983 بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي.
شهدت أيامها الأخيرة إصابتها بمرض سرطان الثدي، وكان شخص ودعت به الحياة هو زوجها الموسيقار محمد سلطان، حيث كان في طريقه بها إلى المستشفى، ونامت على صدره طوال الطريق، وسألته عن عمرها، فاندهش من سؤالها، ثم فاجأته بإجابتها حيث قالت "عمري 17 عاما، وهي السنوات التي قضيتها معك كزوجة"، وكانت تلك آخر كلماتها حيث لفظت أنفاسها الأخيرة في 21 سبتمبر من عام 1983.
وحصلت فايزة أحمد على عدد من الجوائز والأوسمة منها: درع الجيش الثاني في 1 مايو 1974 كما حصلت على وسام من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.وقدمت فايزة أحمد أكثر من 300 أغنية عبر مشوارها وتزوجت 4 مرات، وأنجبت من محمد سلطان التوأم عمرو وطارق.
وقدمت فايزة أحمد أكثر من 300 أغنية عبر مشوارها وتزوجت 4 مرات، وأنجبت من محمد سلطان التوأم عمرو وطارق.
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