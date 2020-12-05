اليوم.. نضال الشافعي في ضيافة «دوت الخليج»

يحل الفنان نضال الشافعى اليوم، السبت، ضيفًا على "دوت الخليج" الساعة الـ 5 مساءً من خلال بث مباشر على الحساب الرسمي للموقع الإخباري على "فيسبوك" و"إنستجرام".

ويكشف نضال الشافعى، خلال لقائه، عن تفاصيل أحدث أعماله الفنية فيلم "خان تيولا".

يذكر أن عرب الفنان نضال الشافعى عن سعادته بردود الفعل حول فيلم "خان تيولا".

وقال نضال الشافعى لـ "دوت الخليج"، إن الفيلم مختلف وحالة خاصة جدا، وردود الفعل على السوشيال ميديا رائعة، متوقعا أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.

وتابع نضال الشافعى "شهادتى فى الفيلم مجروحة ولكن أتوقع أن الفيلم هيبقى قيمة فى تاريخ السينما المصرية، لأنه حقق ردود فعل كبيرة حتى الآن".