بعد تكريمها بمهرجان القاهرة.. أنغام توجه رسالة إلى منى زكي ووحيد حامد

حرصت المطربة أنغام علي تهئنة الفنانة منى زكى والكاتب وحيد حامد بعد تكريمهما من قبل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى دورته الثانية والأربعين التى تقام فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر الجارى.

ونشرت أنغام عبر خاصية الاستورى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "مبروك حبيبتى.. تكريم مستحق"، وبالمثل أيضا نشرت صورة وحيد حامد، وأتبعتها بتعليق: "تكريم الأستاذ وحيد حامد، فخرنا وفخر مصر".

كانت الفنانة منى زكي قالت خلال ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي انها تم رفضها ثلاثة مرات قبل أن تتواجد في فيلم أيام السادات، موضحة أن الفنان أحمد زكي حينما راى وجهها أخبرها أنها ستكون جيدة في شخصية جيهان السادات، ولكن حينما ذهبت الى المخرج محمد خان رفضها.

وتابعت أنه في المرة الثالثة كان متواجد مدير التصوير طارق التلمساني وأقنع خان بأنني سأكون جيدة في الدور ووافق.

منى زكي بدأت مسيرتها الفنية مبكرًا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحي في مسرحية "بالعربي الفصيح"، ومنذ ذلك الحين حفلت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التي تُظهر مواهبها المتعددة، في التمثيل والرقص والأداء الصوتي، وتثبت قدرتها على تحقيق التوازن في اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.

كان لمنى زكي العديد من المشاركات الفنية الهامة، بداية من أدوارها في الأفلام الرومانسية والكوميدية مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"أفريكانو" و"الحب الأول" و"تيمور وشفيقة" و"أبو علي"، بالإضافة إلى دورها الفعال في المسرح من خلال مسرحيات "عفروتو" و"كده أوكي".

إلى جانب الأعمال الرومانسية والكوميدية، كان لمنى زكي بصمة في أفلام الدراما الاجتماعية مثل "سهر الليالي" و"عن العشق والهوى" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"دم الغزال"، وكذلك دورها الشهير في"احكي يا شهر زاد" الذي تناولت من خلاله بشجاعة قضايا العنف الأسري ضد المرأة، كما تميزت أيضا في فيلمي "أسوار القمر"، و"ولاد العم".

ومن أهم أعمالها أيضا فيلم "أيام السادات" حيث جسدت دور السيدة الأولى جيهان السادات، كما جسدت أيضا شخصية الأسطورة سعاد حسني، في مسلسل"السندريلا"، هذا بالإضافة إلى دورها البارز في عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها "آسيا" و"أفراح القبة".

منى زكي متزوجة من النجم أحمد حلمي، ولديهما ثلاثة أطفال، وهي تهتم إلى جانب أعمالها الفنية، بالقضايا الاجتماعية خاصة المتعلقة بالأطفال مما أهّلها لتصبح سفيرة اليونيسيف، حيث تركز جهودها على نشر الوعي في ملفات هامة تخص حقوق الطفل مثل الختان، وسوء تغذية الأطفال، والفقر، وعمالة الأطفال.