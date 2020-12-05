اللهم كن لها بعد الحبيب حبيبا.. عبد المجيد عبد الله يدعو لوالدته

حرص الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله علي الدعاء لوالدته الراحلة بدعاء نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عبدالمجيد، عبر حسابه على تويتر : "‏أمــي.. اللهم كن لها بعد الحبيب حبيبا.. ولدعاء من دعا لها سامعًا ومجيبًا.. وأجعل لها من فضلك ورحمتك وجنتك حظًا ونصيبًا".

الجدير بالذكر أن الفنان السعودى عبد المجيد عبد الله نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يعلن فيه عن رحيل والدته.

وقال عبد المجيد عبد الله: "‏وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون.. الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن أخوتي خير الجزاء.. لا أقول وداعًا بل إلى لقاء قريب طال أو قصر عند مليك مقتدر، والحمدلله رب العالمين".

وكان عبد المجيد عبد الله نشر تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يشبه فيها والدته بـ "جزء من الجنة".

وكتب: "لا أجيد الكتابة عن والدتي.. فلا أحد يستطيع وصف جزء من الجنة".

وكان نجم الغناء السعودي عبد المجيد عبد الله المعروف برومانسية أغانيه، دخل في سجال مع أحد المغردين الذين انتقدوا الغناء السعودي فيما يبدو بشكل عام، ما اعتبره عبد المجيد مسيئا، ورد عليه بعبارة أثارت أيضا انتقادات ضد الفنان ذاته وانتهى به الأمر بمغادرة الموقع نهائيا.

وتطور النقاش فيما بعد، إذ تلقى الفنان عبد المجيد عبد الله ردودا مسيئة من عدد من المغردين الذين استخدموا كلمات خادشة للحياء في تغريداتهم، فيما تعاطف عدد كبير من رواد "تويتر" مع دعوات له للعدول عن قراره.

ولمع نجم عبد المجيد عبد الله وعرف باسم "أمير الغناء"، ويتمتع الفنان السعودي بصوت دافئ يجعله من مصاف أهم النجوم الخليجيين بإحساسه العالي وشخصيته المحببة، وعرف بغنائه للأعمال الرومانسية، وكان حضوره قليلًا بالحفلات لذلك كان الجميع ينتظر سهراته للاستمتاع بأعماله.

وأثار الفنان عبد المجيد عبد الله الجدل بتغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وغرد عبد المجيد عبد الله قائلا: "كلنا فترات في حياة بعض".

وعلق متابعو النجم الخليجي الشهير بأن هذه التغريدة قد تكون متعلقة بأمر شخصي، وأشار آخرون إلى أنها مجرد مقولة نشرها وليس بضروري ارتباطها بشيء يمر به عبد المجيد عبد الله.

يشار إلى أن عبد المجيد عبد الله قرر العودة إلى حسابه على "تويتر" شهر مارس الماضي ـبعد غلقه بسبب تلقيه ردودا مسيئة والهجوم عليه من جانب البعض، واستخدام ألفاظ اعتبرها لا تتناسب مع تاريخه الفني.

وكتب عبد المجيد: "وأخيرًا أعترف أخطأت في الرد وأخطأت أكثر على من لا يستحق الرد وأستغفر الله العظيم".