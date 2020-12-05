بالأسود اللامع.. عبير صبرى تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة عبير صبري صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهرت عبير صبري باطلالة سوداء، مرتدية فستان طويل باللون الأسود، يعلوه جاكيت جلد بنفس اللون، مع طاقية لتكمل اطلالاتها السوداء الانيقة، و بوت طويل.

ومن الناحية الجمالية وضعت عبير صبري ميك اب يبرز جمالها الفاتن، واضعة احمر شفاه باللون الأحمر، تاركه شعرها الطويل منسدلا علي كتفها.

ولم تتكلف عبير صبري وضع اي من الإكسسوار، مكتفية بقفازات بدون أصابع في يدها الاثنين باللون الأسود.

كانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل " خيانة عهد " الذى عرض في رمضان الماضي و حقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز و حصلت من خلاله العديد من الجوائز، و العمل من بطولة كل من النجمة يسرا و حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى و خالد أنور، و من تأليف أحمد عادل، و أمين جمال‎.

مسلسل خيانة عهد إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل و الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و تم تغيير اسم العمل من " دهب عيرة " إلى " خيانة عهد " فى اللحظات الأخيرة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس و تتعرض لعديد من الأزمات في حياتها و ابنها أيضا.

وحضرت الفنانة عبير صبري، على حفل ختام مهرجان الجونة مع المحامي أيمن البياع، و ظهرت عبير بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، فاجأها زوجها بإعطائها قبلة رومانسية، و جاء ذلك خلال التقاط عبير صبري، الصور التذكارية مع زوجها على الريد كاربت للمهرجان.

وشهد حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، حضور عدد كبير من نجوم و نجمات الفن، اللذين على تواجدوا على السجادة الحمراء، و متابعة حفل توزيع جوائز المهرجان الطويلة و القصيرة و الوثائقية و غيرها من الجوائز.