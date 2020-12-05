فيديو نجلاء بدر تعيش قصة حب فاشلة في "لؤلؤ" وتتحدث عن سبب الغضب من "سوء الرجالة"

نجلاء بدر تحدثت في لقاء مصور مع "دوت الخليج" عن تفاصيل دورها في مسلسل "لؤلؤ" والذي تشارك في بطولته مع الفنانة مي عمر، كما كشفت عن موعد عودتها لتصوير أحدث أفلامها الذي تأجل تصويره خلال الفترة الماضية.

تفاصيل دور نجلاء بدر في مسلسل "لؤلؤ"

نجلاء بدر كشفت لـ"دوت الخليج" تفاصيل دورها في مسلسل "لؤلؤ"والذي يجمعها مع كل من الفنان أحمد زاهر ومي عمر، حيث أوضحت أنها تقدم شخصية تسعى للانتقام من حبيبها السابق الذي تسبب لها في أزمة بعدما فشلت قصة حبهما فقالت نجلاء بدر: "دوري مختلف تماما وفكرته مثيرة حيث أقدم شخصية فتاة تعمل في شركة أحد الأشخاص الذي كانت ترتبط معه بعلاقة حب لكن تنتهى هذه العلاقة بشكل يدمرها نفسيا فتسعى لرد هذا الظلم الذي واجهته"، نجلاء بدر أوضحت أن العمل الجديد يقدم بشكل مختلف حيث يحتوي على استعراضات وحالة جديدة ومختلفة في الدراما، ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مجموعة كبيرة من النجوم منهم ملك أحمد زاهر، ومحمد الشرنوبي والعمل من إخراج محمد عبدالسلام.

سبب تغير اسم فيلم نجلاء بدر الجديد

نجلاء بدر تحدثت كذلك عن السبب في تغير اسم فيلمها الجديد والذي كان يحمل اسم "سوء الرجالة" فقالت: "تم تغير اسم فيلمي الجديد (سوء الرجالة) واشعر أن بعض النجوم المشاركين في العمل قد اعترضوا على الاسم، لكن اعتقد أنه تجاريا يفضل تغيره لأنه قد يتسبب في عدم دخول البعض للعمل عند عرضه، فتسويقا قد يتسبب في أزمة، لكن الأمر في النهاية يعود للمخرج او المنتج، واشعر أن لديهم حق في تغير الاسم".

موعد عودة تصوير أحدث أفلام الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر تحدثت عن موعد عودتها لتصوير الفيلم الجديد فقالت: "سوف أعود لتصوير الفيلم يوم 6 ديسمبر، وقد تأجل التصوير أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وسوف أقدم شخصية مختلفة من ناحية الشكل وقصة الفيلم تدور حول 3 شخصيات تعرض قصص حياتهم بعد الزواج في 3 قضايا وأزمات مختلفة، ويعرض العمل كيف يستطيع الرجل أن يؤثر على شخصية المرأة ويتسبب في تغيرها بشكل كامل"، ويشارك في بطولة الفيلم كل من باسم سمرة، وأحمد وفيق، ومحمود الليثي، وفراس سعيد، وانتصار، والعمل من إخراج نيفين شلبي.

تجلاء بدر تحدثت عن الدور الذي تبحث عنه فقالت: "طوال مسيرتي أبحث عن الدور الذي يقدم قضية وهدف وتحديدا إذا كان يناقش أزمة خاصة بالمرأة، فأنا افضل أن أقدم مثل هذه النوعية الأعمال".