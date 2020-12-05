كندة علوش توضح طريقة تعاملها مع معجبات عمرو يوسف وتفاجئ الجمهور بتقليد أصالة..فيديو

كندة علوش حلت ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا، عبر شاشة ON E، وتحدثت الفنانة السورية عن بعض من تفاصيل حياتها الخاصة، كما تواجد معها في الحلقة شقيقها الأصغر بدر.

كندة علوش تظهر مع شقيقها الأصغر بدر

كندة علوش تحدثت في تصريحاتها لبرنامج "لايف من الدوبلكس" عن بعض المعلومات الشخصية عنها وذلك أثناء فقرتها مع الدمية كارو، كما كشفت عن حضور شقيقها الأصغر والوحيد بدر في الاستديو.

كندة علوش كشفت عن دراستها الفرنسية فقالت الفنانة السورية: "أسمي بالكامل كندة مازن علوش، من مواليد يوم 27 مارس، ودرست في مدارس فرنسية، ولدي شقيق واحد وهو أصغر مني واسمه بدر ومتواجد معنا هنا"، كما قامت كندة علوش بالغناء باللغة الفرنسية أثناء فقرتها مع كارو.

كندة علوش: أتصدى لبعض معجبات عمرو يوسف

كندة علوش دخلت كذلك أكثر من تحدي أثناء الحلقة كان من بينها تحدي التعرف على الأكلات السورية بدون النظر إليها والاعتماد فقط على حاسة التذوق، كندة علوش أوضحت طريقتها في التعامل مع معجبات زوجها الفنان عمرو يوسف فقالت:" لا اتدخل مع معجبات زوجي على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أثناء خروجي معه أجد بعض المعجبات اللاتي لديهن الجرأة، فهنا أتدخل لكي اوقفهن عند حدهن، بنظرة أو بدفعهن بعيدا، وبعض الصديقات يقفن معي في هذه المواقف"، الفنانة السورية أكدت كذلك أن علاقتها بوالدة زوجها عمرو يوسف قوية وأنها تعلمت منها الكثير من الأكلات المصرية التي يحبها زوجها، كما أنها تتمتع بعلاقة جيدة أيضا مع شقيقة زوجها.

كندة علوش تفاجئ الجمهور بتقليد الفنانة أصالة

كندة علوش أشارت إلى العلاقة العائلية القوية التي تجمع كل من عائلتها وعائلة زوجها عمرو يوسف كما كشفت عن موقف اتخذته من شقيقها بدر في صغره فقالت: "في الماضي كنت أقول لشقيقي أننا وجدناك امام باب مسجد بسبب غيرتي منه لأنني كنت قبل قدومه طفلة وحيدة واحصل على الاهتمام الأكبر، لكن بعد ولادته تغير الوضع قليلا، فلذلك كنت أقول له ذلك وأتسبب في بكائه".

كندة علوش فاجئت الجمهور بتقليدها للفنانة أصالة وطريقة حديثها والتي تفاعل معها الجمهور بسبب إجادتها في تقليد الفنانة السورية الكبيرة، كما تطرقت الى ابنتها حياة وقالت بأنها تشبهها في العند لكنها تشبه والدها في الملامح فقالت: "ابنتي عنيدة جدا وهي تشبهني كثيرا في ذلك، لكن تشبه والدها في ملامح الوجه".