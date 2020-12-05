أزمة أحمد بدير ومي العيدان تصل القضاء

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسباها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، تصعيد أزمتها مع الفنان أحمد بدير وإقامة دعوى بالقضاء الكويتي، وذلك رغم اعتذارها منذ أيام، لكن يبدو أنها قررت عدم تخطي الأزمة.

وقالت مي العيدان: "أعلن أنا مي العيدان أني وكلت المحامي بدر باقر برفع قضية سب وقذف ضد الفنان أحمد بدير، بعد ظهوره بلقاء صوتي بإحدى القنوات وبأحد البرامج، أساء لي ونعتني بالحالة الشاذة، وشكك بجنسيتي عندما قال: (إذا كانت كويتية أصلا)، وأنا أقول سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابة العامة".

يذكر أن الإعلامية الكويتية مي العيدان، شنت هجوما دون أسباب على أحمد بدير في وقت سابق، بعدما شاركت صورة له وابنته سارة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ساخرة من إطلالته، قائلة: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع"،ز

وردت "سارة"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معبرة عن استيائها في منشور "العيدان"، قائلة: "طيب أنا صحيت من النوم النهارده لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذه مي العيدان "الإعلامية".. أنا اسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر، وخصوصا التنمر على الفنانيين".

وأضافت ابنة الفنان أحمد بدير: "حابة أوضحلك كام حاجة كده: أولا: أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي، ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد أنك شوفتي ده كفايه في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجأت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!.. ثانيا: لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانيين طبعا)!.. ثالثا: أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!".

واختتمت: "أخيرا أنا أبويا زي القمر، ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كده".

يشار إلى أن مسلسل "يا أنا يا جدو"، يعد أحدث أعمال الفنان أحمد بدير، والذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول جد وحفيده الشاب والعلاقة بينهما التي تتراوح بين الحب والخلاف الدائم بين الطرفين، كما يتناول المسلسل صراع الأجيال ولكن بشكل ساخر جدًا.

"يا أنا يا جدو"، تأليف فتحي الجندي وإخراج دكتور عادل الأعصر، وبطولة أحمد بدير وطارق صبري وسارة سلامة وأحمد سلامة ومدحت تيخا ورنا سماحة وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح وآخرين.