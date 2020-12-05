اعتذار هاني أبو أسعد عن حضور مهرجان "القاهرة السينمائي"وهكذا حاوره مروان حامد في المهرجان

القاهرة - محمد ابراهيم - أعتذر المخرج الفلسطيني هاني أبو اسعد، عن حضور مهرجان "القاهرة السينمائي" وتواصل مع المخرج مروان حامد عن طريق تقنية الفيديو كول.
ويحاور المخرج مروان حامد تحت عنوان "من تحسس الخطى إلى النجاح الدولي: هاني أبو أسعد يتحدث عن مسيرته السينمائية مع المخرج المصري مروان حامد".
هاني أبو أسعد مخرج فلسطيني هولندي ولد في الناصرة، أخرج فيلم "الجنة الآن" الذي حصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي في عام 2006. وترشح لجائزة أوسكار من نفس الفئة، وحصل على جائزة العجل الذهبي في هولندا كأفضل فيلم هولندي.