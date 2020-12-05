هاني أبو أسعد: كنت فاكر العالم العربي السينما المصرية والدولة الفلسطينية مشغولة بالنضال

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المخرج الفلسطيني هاني أبو اسعد، أنه كان يظن أن العالم العربي يتمثل في السينما المصرية وأنه كان يتابع افلام مثل فيلم صراع في النيل وابي فوق الشجرة وافلام يوسف شاهين وأنها تربي سينمائيا علي هذه الأفلام .

وتابع خلال تواجده في فعاليات مهرجان 'القاهرة السينمائى" عن طريق الفيديو كول أن الدولة الفلسطينية مشغولة بالنضال ومع ذلك حاول متابعة السينما.

من ناحية أخري أعتذر المخرج الفلسطيني هاني أبو اسعد، عن حضور مهرجان "القاهرة السينمائي" وتواصل مع المخرج مروان حامد عن طريق تقنية الفيديو كول.

ويحاور المخرج مروان حامد تحت عنوان "من تحسس الخطى إلى النجاح الدولي: هاني أبو أسعد يتحدث عن مسيرته السينمائية مع المخرج المصري مروان حامد".

هاني أبو أسعد مخرج فلسطيني هولندي ولد في الناصرة، أخرج فيلم "الجنة الآن" الذي حصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي في عام 2006. وترشح لجائزة أوسكار من نفس الفئة، وحصل على جائزة العجل الذهبي في هولندا كأفضل فيلم هولندي.