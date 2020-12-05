هاني أبو اسعد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

وقال هاني أبو أسعد :"كنت لازم اعمل مسلسل مع نيتفيلكس قبل التصوير، نيتفيلكس قررت ميستكملش المسلسل، وأنا وزوجتي مكنش عندنا مشروع وقتها زوجتي سيناريست بتكتب عن مشاكل النساء في العالم العربي، قررت إن اعمل قصة، واليوم انا بعملها، صورت الفيلم كله هاند هيلد فهمت ان مش لازم اكون كرهان شئ، وده ساعد كتير القصة والسرد البصري الفيلم كله أتصور handhild وهيكون مخالف لما قدمته من قبل ".

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث هاني أبو أسعد عن بعض التفاصيل المتعلقة بفيلمه الجديد، وذلك من خلال مداخلة هاتفية على طريقة الفيديو كول مع المخرج وحيد حامد، وذلك حاليًا من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42.