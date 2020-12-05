هاني أبو أسعد يكشف تفاصيل تأقلمه تنفيذ فيلم بمليون دولار بعد تنفيذه بفيلم 40مليون دولار

وقال هاني أبو اسعد خلال مداخلة هاتفية مع المخرج مروان حامد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42:"كفلسطيني طول الوقت عندي قدرة على التأقلم".

وحكى هاني أبو اسعد عن أحد المواقف التي علمته كيفية التأقلم، مُضيفًا :"مرة جالي تكريم مهم في إيطاليا وانا خارج من فلسطين رام الله الحواجز الإسرائيلية توقف ساعات عشان تقدر تعبر الحاجز وتوصل المطار تفتيش، من المطار ياخدوك على متحف ضخم عريق الصبح تكون مهان وبعد الظهر مكرم، دايما عندي قدرة على التأقلم بالظروف الجديدة، أنا برأي الإبداع ماله علاقة بالميزانيات، انت كمخرج الكل بيسمعلك مريح جدا لكن تجربة المليون دولار ما فيها إبداع الظروف الصعبة تخليك تبدع أكتر ".