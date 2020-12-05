هاني أبو أسعد: "عمر" ولد من الكابوس اللي صار في كوريا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث هاني أبو سعد عن مراحل عمل فيلمه الجديد "عمر"، وذلك خلال مداخلة هاتفية على طريقة الفيديو كول مع المخرج مروان حامد.
وقال هاني أبو اسعد أن الفيلم :"ولد من الكابوس اللي صار في كوريا، قبل التصوير كنت عارف إن الفيلم الذي قدمه قبل ذلك كان سيفشل، لإن كله مصطنع وكل ما هو مصطنع يفشل".
وأضاف أيضًا :"نمت وصحيت ٤ الصبح عرقان والجوانب كان لازم اعمل شئ يخصني، الجنة الان لما كنا بنشتغل فيها الجيش الإسرائيلي محاصرنا وفكرت ان في جاسوس معانا، قعدت اكتب عن الخطوط اللي إصابتها ولد من الكابوس اللي حصل في كوريا وبين فيلم الجنة الآن".