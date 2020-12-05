هاني أبو أسعد: "عمر" ولد من الكابوس اللي صار في كوريا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث هاني أبو سعد عن مراحل عمل فيلمه الجديد "عمر"، وذلك خلال مداخلة هاتفية على طريقة الفيديو كول مع المخرج مروان حامد.

وقال هاني أبو اسعد أن الفيلم :"ولد من الكابوس اللي صار في كوريا، قبل التصوير كنت عارف إن الفيلم الذي قدمه قبل ذلك كان سيفشل، لإن كله مصطنع وكل ما هو مصطنع يفشل".