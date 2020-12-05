مروان حامد: مشوار هاني أبو أسعد حلم لأي سينمائي.. وننتظر المزيد من أفلامه

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، المقامة حليا بدار الأوبرا المصرية، عروض أفلامه لليوم الرابع على التوالي.

واعتذار المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد عن حضور ندوته بمهرجان "القاهرة السينمائي"، بسبب ظروف فيروس كورونا، وتواصل مع المخرج مروان حامد في الندوة عن طريق تقنية الفيديو كول.

وأعرب مروان حامد عن سعادته بفرصة الحوار مع المخرج هاني أبو أسعد ىالذي وصفه بأنه صاحب مشوار مُلهم وكذلك افلامه مُلهمة ومشواره وما حققه حلم لأي سينمائي وننتظر المزيد من أفلامه في الفترة المقبلة.

ويحاور المخرج مروان حامد تحت عنوان "من تحسس الخطى إلى النجاح الدولي: هاني أبو أسعد يتحدث عن مسيرته السينمائية مع المخرج المصري مروان حامد".

هاني أبو أسعد مخرج فلسطيني هولندي ولد في الناصرة، أخرج فيلم "الجنة الآن" الذي حصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي في عام 2006. وترشح لجائزة أوسكار من نفس الفئة، وحصل على جائزة العجل الذهبي في هولندا كأفضل فيلم هولندي.

وانطلقت عروض المهرجان بداية من الخميس 3 ديسمبر في قاعات دار الأوبرا المصرية منها المسرح الكبير، والمسرح الصغير، وسينما الهناجر، وفي قاعات سينما أوديون، حيث يعرض المهرجان 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كان مهرجان القاهرة قد كشف عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، والبداية ستكون من مقر المهرجان الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، حيث سيتم فتح شباك التذاكر يومي 1 و2 ديسمبر بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الثالثة والنصف عصرا، على أن يتم تغيير مواعيد عمل شباك التذاكر باقي أيام المهرجان ليبدأ من الحادية عشر صباحا وحتى العاشرة والنصف مساء، حيث حدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيها.

وفي سينما أوديون، يفتح شباك التذاكر بدءًا من 3 وحتى 9 ديسمبر من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الحادية عشر مساء، ويبدأ سعر التذكرة من 35 جنيها، أما الجلسات النقاشية والمحاضرات التي تقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، فتصل قيمة تذاكرها إلى 40 جنيها.

ويشدد مهرجان القاهرة السينمائي، على أنه سيتم تنفيذ بروتوكول فيروس كورونا بمنتهى الحزم، حيث يلتزم المهرجان بتطهير جميع القاعات قبل كل عرض، مع الالتزام بنسبة إشغال لا تتجاوز 50%، مع وضع علامات لتسهيل التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة، والالتزام بأقنعة الوجه.