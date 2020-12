بجمبسوت بيج.. آمال ماهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة آمال ماهر صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت آمال ماهر فى الصورة بجمبسوت بيج ، مما جعل إطلالتها تنال إعجاب متابعيها

وعلقت آمال :Every day is an adventure, and no two days are ever alike".