أمينة خليل تفجر مفاجأة حول موعد حفل زفافها.. فيديو

عبّرت الفنانة أمينة خليل، عن سعادتها الشديدة بمشاركة فيلمها "حظر تجول" بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، مشيرة إلى أنها إعتادت أن تشاهد أفلام المهرجان مع والدها منذ الصغر.

وتحدثت أمينة خليل، في تصريح لـ كاميرا "دوت الخليج" عن كواليس الفيلم وفريق العمل، معبرة عن تقديرها للمخرج أمير رمسيس وللفنانة إلهام شاهين، وتحدثت أيضا عن تفاصيل أعمالها المقبلة.

وعن حفل زفافها أكدت أمينة خليل إنها لم تستقر على موعده بعد وأن ما يتردد عن موعد إحياء حفل الزفاف ما هو إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة، مشيرة إلى إنها تنتظر إنتهاء فترة كورونا.