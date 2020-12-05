مؤلف ومخرج خان تيولا : الفيلم هيعيش فى تاريخ السينما المصرية

أعرب المؤلف والمخرج وسام المدنى عن سعادته بنجاح فيلم "خان تيولا" وردود الافعال الايجابية التى حققها الفيلم

وقال وسام المدنى فى تصريح لصدى البلد :" اشتعلت على فكرة الفيلم اكثر من ٧ شهور وفكرته تدور حول خلود الانسان "

واضاف :" تعبنا حدا عشان نطلع الفيلم بالشكل والصورة دى خصوصا ان الفكرة فلسفية بشكل كبير وتطرح الكثير من الاسئلة"

وتابع :" متوقع نجاحا كبيرا للفيلم وهيعيش فى تاريخ السينما المصرية ".

وأكد :" ان الفيلم لا ينتمى لنوعية افلام الرعب ولكن يدور فى اطار تشويقى ومثير"

يذكر أن عرب الفنان نضال الشافعى عن سعادته بردود الفعل حول فيلم "خان تيولا".

وقال نضال الشافعى لـ "دوت الخليج"، إن الفيلم مختلف وحالة خاصة جدا، وردود الفعل على السوشيال ميديا رائعة، متوقعا أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.

وتابع الشافعى قائلا: "شهادتى فى الفيلم مجروحة ولكن أتوقع أن الفيلم هيبقى قيمة فى تاريخ السينما المصرية، لأنه حقق ردود فعل كبيرة حتى الآن".

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" مؤخرا الإعلان الدعائي للفيلم، وأحاط الكثير من الغموض والإثارة على الإعلان الدعائي للفيلم الذي انهالت عليه الكثير من التعليقات التي تساءلت عن الشكل الذي ظهر به أبطال الفيلم والمكان الذي تم التصوير به ودور العرض التى سيطرح بها الفيلم.

من ناحيته أكد مخرج ومؤلف العمل أن فيلم "خان تيولا" لا ينتمي تماما لنوعية أفلام الرعب وأنه يحمل رسالة هامة وفكرته تدور في إطار تشويقي فلسفي.

وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.