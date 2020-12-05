شاهد.. أحدث ظهور لـ تارا عماد من مسرحية علاء الدين

شاركت الفنانة تارا عماد صورة جديدة لها ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت الصورة من مسرحية علاء الدين والتى تشارك فيها برفقة النجم أحمد عز.

وعلقت تارا عماد على الصورة قائلة :"امبارح من عرض مسرحية علاء الدين. مستنينكم يوم ١٨ ديسمبر!"

وتارا عماد فنانة مصرية وعارضة ازياء، ولدت عام 1993، وفازت بلقب ملكة جمال افريقيا .

وكانت قد كشفت الفنانة تارا عماد عن كواليس عودة مسرحية علاء الدين في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتواجد الجمهور بنسبة ٢٥٪ فقط.

وقالت الفنانة تارا عماد في تصريحات ل"دوت الخليج" إن أزمة كورونا اثرت على عرض مسرحية "علاء الدين".

وأضافت أنه يتم اتخاذ كافى الاحتياطات، واوضحت ان صناع العمل رأوا انه من الافضل العودة الي المسرح بنسبة ٢٥٪ افضل من عدم التواجد نهائيا.

مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد(ياسمين)، ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام ابراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).

وحققت المسرحية نجاحا كبيرا خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، منذ أسابيع.

وكانت تارا عماد تعاقدت على الانضمام لفريق عمل " الست امينه " وتدور احداث المسلسل فى قالب اجتماعي لمناقشة عدة قضايا من خلال 45 حلقة، وتم التعاقد مع الفنان خالد زكي ليقوم بدور البطولة في العمل.

المسلسل بطولة ماجدة زكي ، وجار التعاقد مع باقي النجوم المشاركين فى العمل ، إخراج مجدي أبو عميرة"، وتأليف محمد الحناوى ، إنتاج شركة "سينرجى.