نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يشوق جمهوره بصورة جديدة من الستديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان تامر عاشور،جمهوره بصورة جديدة أثناء عمله وهو بإحدى الستديوهات وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير بـ"إنستجرام".



وانهالت التعليقات على المنشور من قبل جمهوره ومتابعيه وبدء الجميع يتساءل عن موعد طرح ألبومه الجديد.

جدير بالذكرأن تامر عاشور، يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل اللون"الدرامي" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات"يوتيوب".