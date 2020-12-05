نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل أغنية ختام مهرجان القاهرة السينمائى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علمأن الفنانة السورية الأرمينية لينا شاماميان، قامت بتسجيل أغنية خاصة لختام مهرجان 'القاهرة السينمائي' ويقوم بتلحينها شريف مصطفي ومن المقرر أن يتم تقديم أغنية أخري أيضا تعد مفاجأة في ختام المهرجان.

من ناحية أخري تستعد لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في مصر بعد غياب 6 سنوات، تطل خلالها على مسرح الزمالك في القاهرة، وذلك في تمام الثامنة مساء الجمعة 18 ديسمبر.

وانطلقت عروض المهرجان بداية من الخميس 3 ديسمبر في قاعات دار الأوبرا المصرية منها المسرح الكبير، والمسرح الصغير، وسينما الهناجر، وفي قاعات سينما أوديون، حيث يعرض المهرجان 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.